وأكدت مصادر مقربة من فايلر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن المدرب جمع متعلقاته من أجل السفر لعائلته في سويسرا، ولا يعلم مصيره حتى الآن، فهو لم يتلق أي إخطار من إدارة الأهلي يفيد باستمراره أو توجيه الشكر له.
وأشارت المصادر إلى أن فايلر يعلم أن مجلس إدارة النادي الأهلي يعقد اجتماعا صباحا غد الخميس من أجل تحديد مصيره، وأنه سيسافر لـ سويسرا فجرًا من أجل قضاء إجازة مع أسرته.
وتعقد إدارة النادي الأهلي غدًا الخميس اجتماعًا طارئًا لمناقشة مسألة المدرب رينيه فايلر سواء باستمراره مع الفريق أو رحيله.
وأتمت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الأهلي خلفًا لـ فايلر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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