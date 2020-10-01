تعديلات في لجنة رفع الأثقال.. ولجنة مالية لفحص الاتحاد

استقر مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية على إعادة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون اتحاد رفع الأثقال ويتم تفويض المستشار حسين فتحي بالتعامل مع اللجنة الأولمبية وتشكيل لجنة مالية إدارية من الوزارة للفحص قبل التسليم وتشكيل لجنة فنية من خبراء اللعبة لتولي كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمسابقات والمنتخب المصرى ووضع برنامج الإعداد للاعبي المنتخب المصري.
وجاء ذلك فى ضوء المستجدات الخاصة بالاتحاد المصرى لرفع الأثقال ولضمان حسن إدارة الفترة الانتقالية الحالية لحين إجراء الانتخابات المقبلة وحرصا على سلامة وقوام لاعبي المنتخب المصري لرفع الأثقال وبرامجهم التدريبية ونظرا لما جرى سابقا من تجميد لمجلس إدارة الاتحاد والتزاما بقواعدالاتحاد الدولى للعبة بوجودعنصر دولي.
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