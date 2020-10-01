تفاصيل عروض الاحتراف لـ مصطفى محمد من الدوري التركي.. وأمير مرتضى يوبخه

قال الإعلامي إسلام صادق، إن مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك تلقى عرضي احتراف في الدوري التركي، عن طريق لاعب سابق من النادي الأهلي.

وأضاف "صادق"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "مصطفي محمد عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، وحدث توبيخ من الأخير للاعب بسبب تمسكه بالاحتراف فى الدوري التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وتابع الإعلامي "الزمالك اشترط الحصول على 7 ملايين يورو مقابل التخلي عن مصطفى محمد، ومسئولو القلعة البيضاء قاموا بتعديل عقد اللاعب في الفترة الأخيرة".