الرياضة

وصول رينيه فايلر لمطار القاهرة عقب انتهاء مشواره مع النادي الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أدار رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بـ مباراة الفريق أمام الترسانة التي انتهت مساء أمس بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ضمن دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.

وترك فايلر المؤتمر الصحفى بمجرد توجيه سؤال له عن رحيله عن الأهلى، وغادر المدير الفنى المؤتمر على الفور، وانفعل للغاية ورفض التعليق على الأمر وانصرف فورًا. 

وكانت مباراة الأهلي والترسانة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي أقيمت على ملعب استاد السلام الدولي.

وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي الى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، ويلتقي بمنافسه أبو قير للأسمدة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول رينيه فايلر لمطار القاهرة عقب انتهاء مشواره مع النادي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا