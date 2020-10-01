وصول رينيه فايلر لمطار القاهرة عقب انتهاء مشواره مع النادي الأهلي

أدار رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بـ مباراة الفريق أمام الترسانة التي انتهت مساء أمس بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ضمن دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.

وترك فايلر المؤتمر الصحفى بمجرد توجيه سؤال له عن رحيله عن الأهلى، وغادر المدير الفنى المؤتمر على الفور، وانفعل للغاية ورفض التعليق على الأمر وانصرف فورًا.