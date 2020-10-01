الرياضة

فايلر من داخل مطار القاهرة: أنا من قمت بفسخ عقدي مع الأهلي وليس مجلس الإدارة

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وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة متجها إلى بلاده منذ قليل، بعد انتهاء مهمته مع النادي الأهلي ورحيله بشكل رسمي.

وأكد رينيه فايلر، في تصريحات متلفزة على فضائية "أون تايم سبورتس"، أنه كان يتمنى استمرار التجربة مع الأهلي.

وأوضح فايلر، أنه طلبه كان لزيارة أسرته، ولكنه فُوجئ بتغير كبير في المعاملة من قبل مسئولي النادي الأهلي .

وأكد فايلر أنه قام بفسخ عقده مع النادي الأهلي وليس مجلس إدارة النادي كما يعتقد البعض.

وكانت مباراة الأهلي والترسانة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي أقيمت على ملعب استاد السلام الدولي.

وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي الى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، ويلتقي بمنافسه أبو قير للأسمدة.

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