سيد عبد الحفيظ يتحدث عن فوز الأهلي أمام الترسانة والاستعداد للوداد المغربي

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق أمام الترسانة في مباراة كأس مصر بهدفين مقابل هدف، لافتا إلى الفريق تمكن من تخطي مفاجآت بطولة كأس مصر.

وأضاف سيد عبد الحفيظ، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت"، أن بطولة الكأس دائما تحمل مفاجآت عديدة في جميع الدوريات العالمية، منوها بأن الفريق تخطى عقبة هامة، وسيبدأ في الاستعداد للمباريات المقبلة.

وتابع سيد عبد الحفيظ، أن تتابع المباريات سيؤثر على أداء الفريق بشدة، موضحا أن الجميع يرغب في الوصول لـ مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بلا إصابات أو غيابات مؤثرة.

وأكد سيد عبد الحفيظ، أن الفريق بدأ بالفعل في الاستعداد لـ تلك المباراة الهامة في البطولة الأفريقية من حيث السفر والإقامة هناك إضافةً إلى الاستعداد النفسي للاعبين.