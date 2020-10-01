خوض تجربة جديدة.. موسيماني في طريقه إلى القاهرة لقيادة النادي الأهلي

وودع بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي سابقًا، جمهور فريقه بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق.
وكان نادي صن داونز الجنوب إفريقي أعلن رحيل مدربه بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق بعد تلقيه عرضًا لتدريب أحد أندية القمة في مصر.
وقال موسيماني في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على تويتر "أود أن أعلن أنني قبلت عرضًا لتدريب أحد الفرق العالمية بدءًا من الثاني من شهر أكتوبر المقبل عام 2020، هم أرادوني لأقودهم لتحقيق النجاحات والإنجازات وأنا أردت ذلك".
وأضاف "أردت ذلك بالرغم من صعوبة الرحيل وخاصة وأنني كنت متعلق بـ صن داونز.. 8 سنوات مع صن داونز و11 لقبًا الأمر كان صعبًا لكنني أردت خوض تحد جديد".
واختتم حديثه "أود أن أشكر رئيس النادي وجميع العاملين في صن داونز، نجاحنا كان نجاح جماعي وكنا عائلة واحدة، شكرًا لكم جميعًا وأتمنى أن نجتمع مجددًا".
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تولي موسيماني مهمة تدريب الأهلي لمدة موسمين، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
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