نجم الأهلي السابق يشيد بـ اختيار موسيماني لقيادة الفريق

أشاد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، بسرعة قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالتعاقد مع مدير فني أجنبي؛ عقب رحيل السويسري "رينيه فايلر" عن تدريب الفريق.

وقال "عبدالجليل"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "موسيماني على دراية تامة بالنادي الأهلي، ويعلم كل كبيرة وصغيرة داخل أفريقيا، ولديه خبرة كبيرة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأنسب مدير فني في الوقت الحالي".

وأضاف "مجلس الأهلي نجح فى الحقيقة فى حسم ملف المدير الفني سريعًا عقب أزمة رحيل فايلر، والجنوب أفريقي جعل من صن داونز فريقا أوروبيا".

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