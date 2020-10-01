أكد كريم ذكري، لاعب المصري والزمالك السابق، أن القطبين يجب أن يتعلما من درس فايلر وكارتيرون.
وقال "ذكري"، أثناء حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج"، "الأهلي والزمالك لهما قيمة كبيرة في مصر وإفريقيا، ولابد أن يتعلما من درس فايلر وكارتيرون، وما حدث يثبت لنا أن الكرة بالوقت الحالي أصبحت عبارة عن مادة وعقود".
وأكد لاعب المصري والزمالك السابق، أن "موسيماني مدرب جيد، وعلى دراية كاملة بالأهلي، كما أن اختيار باتشيكو للزمالك موفق".
وتابع "خطوط الزمالك قوية ويملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا أخشى على الفريق إلا في حالة الهجوم فقط لأن باتشيكو قادر على حل الأزمات الدفاعية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم ذكري: موسيماني على دراية كاملة بالأهلي.. وباتشيكو قادر على حل أزمات الزمالك الدفاعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.