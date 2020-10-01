الدجلاوي علي فرج يقتنص فوزا غاليا في الجولة الثالثة من بطولة CIB Finals

فاز لاعب نادي وادي دجلة علي فرج، المصنف الثاني على العالم، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش، على اللاعب البيروفي ديجو الياس، المصنف السادس عالميا في مباراة صعبة استمرت 60 دقيقة بنتيجة 1/2 انتهى الشوط الأول بفوز اللاعب البيروفي بنتيجة 16/14، ثم انتهى الشوطان الآخران بفوز علي فرج بنتيجة 5/11 و 3/11.

وحصل لاعب دجلة، على 3 نقاط ليتربع على صدارة المجموعة A بمجموع 8 نقاط، كما حصل اللاعب البيروفي على نقطة واحدة من المباراة ليصبح في المركز الثاني بمجموع 5 نقاط.

الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.