كاسيميرو يحتفل بفوز ريال مدريد على نادي بلد الوليد.. شاهد

ونشر كاسيميرو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة من المباراة، معلقا عليها "هيا بنا هلا مدريد".
هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البديل، البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 65، بعد تخبط دفاعي في صفوف بلد الوليد، ليجلب نقاط المباراة الثلاث لفريقه.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السابعة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فريقي خيتافي وفالنسيا صاحبي الصدارة وبمباراة أقل منهما، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند نقطتين فقط في المركز الثامن عشر.
وفي نفس الجولة فاز إيبار على إيلتشي بهدف نظيف، كما فاز فياريال على ألأفيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أتلتيكو مدريد مع هويسكا سلبيًا.
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