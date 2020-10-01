استقالة مدرب الزمالك لسيدات كرة السلة

تقدم وليد أبو سريع، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بنادي الزمالك، باستقالته من منصبه بعد مرور أقل من شهر على توليه المهمة.

وأوضح وليد أبو سريع، أسباب رحيله في الاستقالة التي تقدم بها إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وتولي وليد أبو سريع قيادة الفريق يوم 6 سبتمبر الماضي بناءً على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك خلفا لمصطفي هدهود الذي تقدم باستقالته لانشغاله بمهام أخرى.