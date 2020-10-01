الرياضة

كريم ذكري: المصري أبرم صفقات ليست على مستوى الفريق

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أكد كريم ذكري، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الزمالك والمصري التي ستجمع بين الفريقين بالدوري الممتاز، اليوم الخميس، صعبة للغاية.
وأضاف كريم ذكري، أثناء لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن المصري يعاني قبل بداية الدوري، بسبب أن الصفقات التي أبرمها لم تكن على المستوى المطلوب، فضلًا عن النقاط الكثيرة التي افتقدها الفريق في بداية الموسم مع إيهاب جلال.
واستكمل "المشاكل التي يعاني منها الفريق في حراسة المرمى وقلب الدفاع، فضلًا عن مشاركته في كأس مصر والدوري بالإضافة للكونفدرالية قبل خروجه منها، كانت ضغطا كبيرا على اللاعبين، لذلك تراجعت نتائجه بشكل ملحوظ، موضحًا أنه تصريح إيهاب جلال قبل انطلاق الموسم باللعب على بطولة وضع الفريق تحت ضغط".

واختتم تصريحاته، أنه من الضروري خلق موارد للنادي المصري، للتعاقد مع لاعبين على مستوى يليق بالفريق، ويتم خلق حالة داخل الفريق بوجود عناصر من الخبرات مع الشباب، لتمثيل الفريق، فضلًا عن ضرورة وجود كشافين لجلب اللاعبين للفريق، وتبرع بمبالغ مالية من جانب محبي النادي.

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