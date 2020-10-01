قرارات اجتماع مجلس الأهلي الطارئ قبل انعقاده

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا في العاشرة من صباح اليوم لحسم موقف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
ورفضت الإدارة الحمراء خلال الساعات الأخيرة طلبًا جديدًا من السويسري رينيه فايلر المدير لفني للاستمرار مع الفريق الأحمر.
ومن المقرر أن تعلن الإدارة الحمراء اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.
وسوف يتم الإعلان عن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين.
وحسب مصادر فإن خط المفاوضات قد بدأ قبل أربعة أيام فقط مع موسيماني والذي وافق علي العمل بالقلعة الحمراء دون شروط ووقع فعليًا التعاقد لمدة موسمين مقابل مليون 500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريا.
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