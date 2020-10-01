ريكاردو يوضح حقيقة الاستغناء عن 6 من لاعبي الإسماعيلي

وأضاف "ريكاردو"، فى تصريحاته، "لم يصدر منى أى شىء رسمى بخصوص هذا الملف، ومازالت فى مرحلة تقييم جميع اللاعبين خاصة بعد قيادتى للفريق منذ أيام معدودة".
وتساءل المدرب البرازيلى "كيف أصرح بالاستغناء عن بعض اللاعبين بعد تولى المهمة حديثا ولاسيما أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين خاصة العناصر الشابة؟".
وتابع "أتمنى من وسائل الإعلام الوقوف إلى جانب الفريق، والبُعد تماما عن مثل تلك الأنباء التى تهدف لتعطيل مسيرة الفريق بالمسابقة".
واختتم حديثه "سأقدم تقريرا بعد تشكيل صورة كاملة عن الفريق والذي سيكون بعد نهاية الموسم، وأتمنى من لجنة المسابقات أن تعيد النظر فى مواعيد المباريات التى أراها مضغوطة بشكل كبير؛ وهو ما يؤثر سلبا على نتائج الفريق".
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