الرياضة

إبراهيم سعيد عن تواجد ياسر إبراهيم في قائمة المنتخب: لا يستحق

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رد الكابتن ابراهيم سعيد على أحد متابعيه بشأن تواجد ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، في قائمة المنتخب، بديلا من محمود الونش لاعب الزمالك.
وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه بـ "تويتر"، "‏بتهزر صح ياسر ابراهيم ضعيف جدا ولا يستحق الانضمام للأهلي أو المنتخب".

وكانت مباراة الأهلي والترسانة انتهت مساء أمس بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي.

وتمكن جونيور أجايي لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 6 من عمر المباراة مرر أليو بادجي الكرة لجونيور آجاي ببراعة وضعته أمام مرمى الترسانة فأسكنها الشباك.

وفي كرة مباغتة في الدقيقة 15  من عمر المباراة توغل حسين الشحات بالكرة من الجبهة اليمنى، ومررها ببراعة داخل منطقة الجزاء، وسددها أجايي أسكنها الشباك، ليتقدم الأهلي بثنائية.

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وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي الى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، ويلتقي بمنافسه أبو قير للأسمدة.

واستطاع الترسانة تمرير كرة عرضية من جهة اليمين قابلها إبراهيم منصور برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى، في الدقيقة 44 من عمر المباراة، ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2 - 1.

وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي الى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، ويلتقي بمنافسه أبو قير للأسمدة.

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