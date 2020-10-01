أشهد له بالموهبة... شريف عبد الفضيل يدعم مصطفى شوبير بعد أول مباراة له مع الأهلي

علق شريف عبد الفضيل لاعب النادي الأهلي السابق على أداء حارس مرمى النادي الأهلي الجديد الشاب مصطفى شوبير.

وكتب شريف عبد الفضيل عبر حسابه بتويتر: "‏كل الدعم الان مع مصطفي شوبير ..لانه من خريجي قطاع الناشئين في النادي الاهلي وهذه اول مباره له وانا اشهد له بالموهبة والقدره علي حمل عرين النادي الاهلي في المستقبل".

انتهت مباراة الأهلي والترسانة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي.

وتمكن جونيور أجايي لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 6 من عمر المباراة مرر أليو بادجي الكرة لجونيور آجاي ببراعة وضعته أمام مرمى الترسانة فأسكنها الشباك.

وفي كرة مباغتة في الدقيقة 15 من عمر المباراة توغل حسين الشحات بالكرة من الجبهة اليمنى، ومررها ببراعة داخل منطقة الجزاء، وسددها أجايي أسكنها الشباك، ليتقدم الأهلي بثنائية.

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واستطاع الترسانة تمرير كرة عرضية من جهة اليمين قابلها إبراهيم منصور برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى، في الدقيقة 44 من عمر المباراة، ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2-1.

وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي الى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، ويلتقي بمنافسه أبو قير للأسمدة.