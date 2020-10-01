نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة بشأن الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة متجها إلى بلاده منذ قليل، بعد انتهاء مهمته مع النادي الأهلي ورحيله بشكل رسمي.
وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي رسالة إلى النادي وجماهيره بعد انتهاء مسيرته رسميا مع الفريق مساء أمس، الأربعاء.
كشف الإعلامي إسلام صادق، أن الجنوب أفريقي "موسيماني" المدير الفني الجديد للنادي الأهلي سيجلب معه 3 مساعدين فى الجهاز المعاون.
قال الإعلامي إسلام صادق، إن مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك تلقى عرضي احتراف في الدوري التركي، عن طريق لاعب سابق من النادي الأهلي.
يصل في الواحده فجرا الجنوب افريقي موسيماني الي مطار القاهرة وسط سرية تامة من مسئولي القلعة الحمراء لتلوي تدريب فريق الأهلي.
تقدم وليد أبو سريع المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بنادي الزمالك باستقالته من منصبه بعد مرور أقل من شهر على توليه المهمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. استقالة مدرب الزمالك.. موسيماني يرفض محمد يوسف في جهازه المعاون بالأهلي.. وفايلر: أنا من قمت بفسخ عقدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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