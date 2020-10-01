الأهلي يجهز 557 ألف دولار لفايلر

أنهت إدارة الأهلي تجهيز كل المستحقات المالية الخاصة بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول السابق.

ويحق لفايلر الحصول على 557 ألف دولار برفقة جهازه المعاون وهي قيمة مكافأة الفوز بالدوري بما يعادل شهرين وراتب شهر سبتمبر، وسوف يحصل فايلر عى مستحقاته بتحويل بنكي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تعلن الإدارة الحمراء اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلرـ والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.

وسوف يتم الإعلان عن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين.

وحسب مصادر فإن خط المفاوضات قد بدأ قبل أربعة أيام فقط مع موسيماني والذي وافق على العمل بالقلعة الحمراء دون شروط ووقع فعليًا التعاقد لمدة موسمين مقابل مليون 500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريا.