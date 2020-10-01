اجتماع وشيك للجنة التخطيط بالأهلي مع الجنوب أفريقي موسيماني

تعقد لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي برئاسة محسن صالح، وبحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا مع الجنوب أفريقي موسيماني خلال ساعات للاتفاق على طريقة العمل خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن تعلن الإدارة الحمراء اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.
وسوف يتم الإعلان عن التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين.
وحسب مصادر، فإن خط المفاوضات قد بدأ قبل أربعة أيام فقط مع موسيماني، والذي وافق على العمل بالقلعة الحمراء دون شروط ووقع فعليًا التعاقد لمدة موسمين مقابل مليون 500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريا.
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