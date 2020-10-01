اشتعال الجولة العشرين جولة الدربيات بمجموعة الصعيد

ديربي بنى سويف:
يواجه بنى سويف صاحب صدارة مجموعة الصعيد بقيادة حسن موسي مواجهه صعبة وحماسية مع نظيره تليفونات بنى سويف بقيادة أبو العنين شحاته، بديربي محافظة بنى سويف ،ويسعي بنى سويف لتأكيد صدارة المجموعة وخطف بطاقة الصعود للممتاز.
يدخل بنى سويف اللقاء محتلا المركز الأول برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق التليفونات المركز الثامن برصيد 23 نقطة.
ديربي محافظة قنا:
يستضيف استاد الألومنيوم الرياضي فريق شبان قنا "مفأجاة مجموعة الصعيد" في مواجهة نظيرة نادي الألومنيوم الرياضي ،في ديربي قوى للغاية بين أبناء محافظة قنا.
يدخل الألومنيوم اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق شبان قنا المركز الرابع برصيد 32 نقطة.
ديربي محافظة سوهاج:
يستضيف فريق سوهاج نظيره فريق طهطا بالجولة العشرين من دورى القسم الثانى، بعد تعادل فريق سوهاج بالجولة الماضية مع فريق البنك الأهلي وتعادل طهطا مع فريق شبان قنا تعادلا إيجابيا.
يدخل فريق سوهاج اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 26 نقطة ،بينما يحتل فريق طهطا مؤخرة الجدول برصيد 12 نقطة.
البنك الأهلي يواجه المنيا المنتشي:
يواجه فريق البنك الأهلي بالجولة العشرين فريق المنيا باستاد جامعة المنيا، في مواجهة صعبة للغاية، حيث تعادل فريق البنك الأهلي بالجولة السابقة مع فريق سوهاج، وفاز فريق المنيا بثلاثية على فريق تليفونات بنى سويف في الانتصار الثانى علي التوالي لفريق المنيا بقيادة شديد قناوى.
يدخل فريق المنيا اللقاء محتلا المركز السابع برصيد 25 نقطة ،بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثانى برصيد 39 نقطة.
ترتيب المجموعة الأولى
1- بنى سويف 41 نقطة
2- البنك الأهلي 39 نقطة
3- الألومنيوم 36 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- البترول 28 نقطة
6- سوهاج 26 نقطة
7- المنيا 25 نقطة
8- التليفونات 23 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11-ديروط12 نقطة
12- طهطا 12 نقطة
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