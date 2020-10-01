صلاح يتحدى النني مجددا في قمة نارية بين ليفربول وأرسنال بكأس الرابطة.. الليلة

يستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال الخميس، في التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز على أرسنال للمرة الثانية في 3 أيام، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

كان فريق ليفربول تغلب على أرسنال الاثنين الماضي، بنتيجة 3 - 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدور الإنجليزي.

في المقابل يطمح محمد النني لقيادة أرسنال للثأر من ليفربول، وحجز البطاقة الصعود إلى الدور المقبل.

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ومن المتوقع أن يشهد لقاء الليلة، تواجد الدوليين المصريين محمد وصلاح ومحمد النني أساسين.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية برينتفورد مع فولهام، وأستون فيلا مع ستوك سيتي.