الدوري الممتاز.. باتشيكو يستهل ولايته الثانية مع الزمالك بمواجهة المصري

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره المصري، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الجديد جايمي باتشيكو، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين وصافة جدول الدوري، والحفاظ على كامل حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتولى باتشيكو مهمة قيادة الزمالك خلفا لـ باتريس كارتيرون، الذي رحل مؤخرا إلى التعاون السعودي، بعد كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع القلعة البيضاء.