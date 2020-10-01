الظهور الأول لـ باتشيكو.. موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري والقناة الناقلة

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره المصري، اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق حازم بطيشة ومؤمن حسن.

الزمالك ضد المصري:

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الجديد جايمي باتشيكو، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين وصافة جدول الدوري، والحفاظ على كامل حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتولى باتشيكو مهمة قيادة الزمالك خلفا لـ باتريس كارتيرون، الذي رحل مؤخرا إلى التعاون السعودي، بعد كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع القلعة البيضاء.

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وسبق وأن قاد باتشيكو الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق نتائج جيدة مع الفريق، بعدما قاده في 12 مباراة، محققًا 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة، قبل أن يرحل سريعاد لتدريب فريق الشباب السعودي.

في المقابل يطمح فريق المصري في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من الفارس الأبيض، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

كانت مباراة الذهاب بين الزمالك والمصري في الدور الأول من مسابقة الدوري، انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وحسم فريق الأهلي لقب الدوري رسميا لصالحه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ترتيب الزمالك والمصري في مسابقة الدوري:

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 79 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 13 بـ 33 نقطة مع تبقي له مباراتين مؤجلتين.