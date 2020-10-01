أحمد شوبير: طريقة رحيل فايلر عن الأهلي خاطئة وموسيماني إضافة قوية للمارد الأحمر

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، المشهد الذي ظهر به السويسري رينيه فايلر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والترسانة في دور الـ16 بمسابقة كأس مصر . وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"كان علي فايلر أن يخرج مشهد النهاية بشكل أفضل من خلال التأكيد على رفضه الكشف عن أسباب رحيله بدلا من الرحيل بهذه الطريقة.

واضاف شوبير ان أرقام موسيماني تعتبر جيدة وهو يعتمد على أكثر من طريقة لعب، ويمتلك سيرة ذاتية قوية سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي.

وأنهت إدارة الأهلي تجهيز كل المستحقات المالية الخاصة بالسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول السابق. Advertisements ويحق لفايلر الحصول على 557 ألف دولار برفقة جهازه المعاون وهي قيمة مكافأة الفوز بالدوري بما يعادل شهرين وراتب شهر سبتمبر، وسوف يحصل فايلر على مستحقاته بتحويل بنكي خلال الساعات القليلة المقبلة. ومن المقرر أن تعلن الإدارة الحمراء اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر. وسوف يتم الإعلان عن التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين. وحسب مصادر، فإن خط المفاوضات قد بدأ قبل أربعة أيام فقط مع موسيماني والذي وافق على العمل بالقلعة الحمراء دون شروط ووقع فعليًا التعاقد لمدة موسمين مقابل مليون 500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريا.

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