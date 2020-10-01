صلاح ضد النني.. موعد مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة والقناة الناقلة

يستضيف فريق ليفربول نظيره آرسنال الخميس، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال والقناة الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول ضد آرسنال في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق يوسف سيف.

ليفربول ضد آرسنال:

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز على آرسنال للمرة الثانية في 3 أيام، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

كان فريق ليفربول تغلب على آرسنال الإثنين الماضي، بنتيجة 3 - 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدور الإنجليزي.

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في المقابل يطمح محمد النني لقيادة آرسنال للثأر من ليفربول، وحجز البطاقة الصعود إلى الدور المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد لقاء الليلة، تواجد الدوليين المصريين محمد وصلاح ومحمد النني أساسين.

الأكثر تتويجا:

ويعد فريق ليفربول هو الفريق الأكثر تتويجا بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 8 ألقاب، ويليه مانشستر سيتي بـ 7 مرات، ثم مانشستر يونايتد بـ 5 ألقاب.

تأجيل عودة الجماهير:

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى الملاعب بداية من شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.