الدوري الممتاز.. الجونة يسعى للثأر من طنطا.. اليوم

يستضيف فريق الجونة نظيره طنطا اليوم، الخميس، في تمام السادسة مساء، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجونة لتحقيق للثأر من طنطا بتحقيق الفوز عليه في لقاء اليوم، وانتزاع ثلاث نقاط ثمينة، للأبتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

كان الجونة خسر أمام طنطا في الدور الأول من مسابقة الدوري، بهدف محمد ماجد أونش.

في المقابل يطمح طنطا بقيادة رضا عبدالعال في تحقيق انتصار شرفي على الجونة، بعد تأكد هبوط الفريق رسميا، إلى القسم الثاني.

ولم يحقق فريق طنطا أي انتصارا تحت قيادة مدربه الجديد رضا عبدالعال، حيث تعادل مع نادي مصر، وخسر أمام الزمالك والأهلي.

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ويحتل الجونة المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير بـ 18 نقطة.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز هذا الموسم لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ويعد الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب الدوري على مر التاريخ برصيد 42 مرة، بفارق 30 لقبا عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثاني.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الزمالك مع المصري، في تمام الثامنة مساء.