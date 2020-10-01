أعلن فريق تريك-سيجافريدو للدراجات، إيقاف متسابقه كوين سيمونز، بطل العالم للشباب، بعدما كتب كلمات "تثير الانقسام وتثير الفتنة".
ورد المتسابق الأمريكي البالغ عمره 19 عاما، على تغريدة بخصوص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسبب ذلك في حملة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصل الأمر إلى مطالبات بمقاطعة الفريق.
وكتبت الصحفية الهولندية يوشي بين، المتخصصة في أخبار الدراجات، على تويتر "إلى أصدقائي الأمريكيين، أتمنى أن تنتهي هذه الرئاسة المرعبة بالنسبة لكم. ولنا نحن كذلك كحلفاء (سابقين)".
وأضافت "إذا كنتم تتبعوني وتدعموا ترامب فيمكنكم المغادرة. لا يوجد أي عذر للمتابعة أو للتصويت لهذا الرجل التافه الكريه"، ورد سيمونز بعلامة كف يد سوداء في إشارة إلى الوداع.
وانتقد تريك-سيجافريدو تعليق سيمونز وقال في بيان "رغم أننا ندعم حرية التعبير، فإن الناس تكون مسؤولة عن أقوالهم وأفعالهم".
وأضاف "بكل أسف، أدلى سيمون بتعليق على الإنترنت نشعر أنه يثير الانقسام والفتنة للفريق ولدراجات المحترفين وللمشجعين وللمستقبل الإيجابي الذي نأمل في المساعدة في تكوينه لهذه الرياضة".
وتابع "ردا على ذلك، فإنه لن يشارك مع تريك-سيجافريدو حتى إشعار آخر".
والتحق سيمونز بفريق تريك-سيجافريدو بعد الفوز ببطولة العالم لسباق الدراجات على الطرق للشباب العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيقاف بطل العالم في سباق الدراجات بعد هجومه الشرس على ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.