هل يرحل صلاح عن ليفربول قبل 5 أكتوبر؟.. صحفي إنجليزي يكشف الحقيقة

كشف مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو الإنجليزي، عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كانت تقارير صحفية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى اهتمام كلا من برشلونة ويوفنتوس بالتعاقد مع محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال مات إديسون في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج:" لا توجد أي فرصة لرحيل محمد صلاح خلال الصيف الحالي، لأنه لا يوجد مكان أفضل من ليفربول حاليا بالنسبة له سواء لللعب أو للفوز بالبطولات".

وتابع:" محمد صلاح يلعب بشكل جيد للغاية، إنه أحد أهم اللاعبين في ليفربول ويورجن كلوب يحبه كثيرا".

ومن المقرر أن يغلق سوق الإنتقالات الصيفية في إنجلترا يوم 5 أكتوبر الحالي.

Advertisements

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي " بريميرليج" هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف.

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017، مقابل 40 مليون يورو، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول وقتها.

وتبلغ القيمة التسويقية الحالية لـ محمد صلاح 120 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.