موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021 والقناة الناقلة

تقام اليوم، الخميس، قرعة دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021،، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القدم " يويفا " بمدينة نيون السويسرية.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة:

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت الإخبارة.

قرعة دوري الأبطال 2020- 2021

ومن المقرر أن تقام فرعة دوري أبطال أوروبا خلف الأبواب المغلقة من دون ممثلين عن الأندية المشاركة في البطولة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ولم يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجدل حتى الآن، بشأن عودة الجماهير إلى المدرجات في النسخة المقبلة من دوري أبطال، في ظل تفشي الفيروس التاجي.

كانت مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية، أقيم على ملعب بشكاش أرينا، الخميس الماضي، بالعاصمة اليونانية بودابست، شهد تواجد الجماهير.

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يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل النسخة الأخيرة من لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي أيضاً.

تصنيف الفرق المشاركة في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا:

المستوى الأول: بايرن ميونخ - إشبيلية - ريال مدريد - ليفربول - باريس سان جيرمان - يوفنتوس - سان بطرسبرج - بورتو.

المستوى الثاني: برشلونة - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - شاختار - بوروسيا دورتموند - تشيلسي - أياكس.

المستوى الثالث: دينامو كييف - ريد سالزبورج - لايبزيج - إنتر ميلان - أولمبياكوس - لاتسيو - أتلانتا - كرانسودار.

المستوى الرابع: مارسيليا - لوكوموتيف موسكو - كلوب بروج - بوروسيا مونشجلادباخ - أسطنبول باشكهير - ستاد رين - ميلاند - فيرنتسفاروتش.