وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية" أن رابطة الدوري الإنجليزي بدأت في وضع خطة طارئة، حال عدم القدرة على استكمال البريميرليج هذا الموسم، بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفةـ أنه في حال إنهاء عدم استكمال الدوري الإنجليزي، سيتم منح اللقب للفريق صاحب أعلى معدل من النقاط.

كانت مسابقة الدوري الإنجليزي توقف الموسم الماضي لمدة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ليتوج ليفربول في النهاية بطلا للمسابقة.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى الملاعب بداية من شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة: 1-ليستر سيتي 9 نقاط 2 - ليفربول 9 نقاط 3- إيفرتون 9 نقاط 4-أستون فيلا 6 نقاط 5- ارسنال 6 نقاط 6- كريستال بالاس 6 نقاط 7- ليدز يونايتد 6 نقاط Advertisements 8- توتنهام 4 نقاط 9- تشيلسي 3 نقاط 10- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط 11- وست هام 3 نقاط 12- برايتون أند هاف ألبيون 3 نقاط 13- مانشستر سيتي 3 نقاط 14- مانشستر يونايتد 3 نقاط 15- ساوثهامبتون 3 نقاط 16- ولفرهامبتون 3 نقاط 17- وست بروميتش 1 نقطة 18- بيرنلي 0 نقاط 19- شيفيلد يونايتد 0 نقاط 20 - فولهام 0 نقاط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حال عدم استكمال المسابقة.. تحديد بطل الدوري الإنجليزي 2020 - 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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