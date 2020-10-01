رسميا الأهلي ينهي تعاقد فايلر.. وموسيماني مديرًا فنيًا لمدة موسمين

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام علي الكرة والتي تضمنت ما يلي :-

1.إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

2.التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدا الجمعة ٢/١٠ /٢٠٢٠ ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء.

كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرب مساعد. والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

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