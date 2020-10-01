رسميا الأهلي ينهي تعاقد فايلر.. وموسيماني مديرًا فنيًا لمدة موسمين

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام علي الكرة والتي تضمنت ما يلي :-
1.إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.
2.التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدا الجمعة ٢/١٠ /٢٠٢٠ ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء.
كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرب مساعد. والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.
وحسب مصادر فان خط المفاوضات قد بدأ قبل اربعة ايام فقط مع موسيماني والذي وافق علي العمل بالقلعة الحمراء دون شروط ووقع فعليًا التعاقد لمدة موسمين مقابل مليون 500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريا.
وسوف يصل موسيماني فجر غد الجمعة الي القاهرة بصحبته 3 مساعدين علي ان يقود المران الأحمر غدًا استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل بالدوري، واستقرت لجنة التخطيط علي بقاء سامي قمصان كمدرب مساعد وميشيل يانكون كمدرب لحراس المرمي وسيد عبدالحفيظ كمديرًا للكرة.
وفضل محمود الخطيب رئيس النادي لمدرب الجنوب افريقي بسبب 6 اسباب أولها أنك بحاجه الي مدرب يعرف الدروب القارية ومطلع عليها جيداص والثاني معرفته بفرق نصف نهائي ونهائي دوري أبطال افريقيا وهي الوداد والرجاء والزمالك والثالث أن دوري الموسم لمقبل وبطولة افريقيا لن يزيدوا عن 7 شهور وبالتالي انت بحاجه لمدرب يعرف قدرات وإمكانيات فريقك والرابع هو أن موسيماني لديه دراسات جيدة في التدريب والخامس هو وضع صبغة علي الفرق التي دربها حيث صنع طفرة في أداء سوبر سبورت وكذلك صنع هوية لصن داونز والسادس هو أنه يستطيع إحراز البطولات كما حدث مع الفرق التي دربها.
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