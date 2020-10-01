موسيماني يغادر جنوب أفريقيا "باكيا" قبل التوجه إلى القاهرة لتدريب الأهلي.. فيديو وصور

وتوصل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع موسيماني خلال الساعات الماضية من أجل تدريب الفريق خلفا للسويسري فايلر، ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز.
ولم يتمالك بيتسو موسيماني نفسه خلال التقاطه بعض الصور مع جماهير نادي صن داونز لينهمر في البكاء.
كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.
كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.
واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.
ومن المقرر أن يقود موسيماني الأهلي أمام الوداد في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 18 أكتوبر المقبل.
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