الرياضة

مستثمر إسباني يتدخل لإنقاذ ويجان من الإفلاس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي ويجان أتلتيك الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أنه توصل لاتفاق مع مستثمر إسباني لإنقاذه، بعدما كان قد أعلن إفلاسه في يوليوزالماضي بسبب التأثير الاقتصادي الناجم عن .

وكان ويجان قد هبط من دوري الرجة الأولى (تشامبيونشيب) الموسم الماضي، بعدما وقعت عليه عقوبة خصم بـ12 نقطة من رصيده.

ولم يعلن النادي عن هوية المستثمر، لكن من المعروف أنه بالإضافة إلى شراء النادي، فإنه سيسدد جميع الديون غير المتعلقة بكرة القدم والتي سيتجنب بها ويجان عقوبة خصم 15 نقطة هذا الموسم.

وذكر النادي في بيان "المستثمر لديه خبرة في عالم كرة القدم وأوضح أنه لا يرغب في الإعلان عن التفاصيل حتى تتم عملية الشراء".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستثمر إسباني يتدخل لإنقاذ ويجان من الإفلاس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا