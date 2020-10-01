انضمام ثنائي الأهلي والزمالك لمعسكر منتخب الشباب

انضم الثنائي العربي بدر، لاعب خط وسط النادي الأهلي، وياسين مرعي، لاعب خط وسط الزمالك، اليوم الخميس، إلى معسكر منتخب الشباب المفتوح المقام حاليا باستاد القاهرة الدولي.



وقرر ربيع ياسين، المدير الفني، مشاركة اللاعبين لمدة 45 دقيقة من المباراة الودية المقررة اليوم أمام اتحاد الشرطة في ختام الأسبوع الثاني من المعسكر الحالي.

وكان الفريق تعادل في الأسبوع الماضي سلبيا أمام المصرية للاتصالات في إطار الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021.

Advertisements