الرياضة

بعد إنجاز رولان جاروس.. مجلس الأهلي يجدد تعاقد لاعبة التنس ميار شريف

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قرر مجلس إدارة الأهلي تجديد تعاقد لاعبة التنس ميار شريف التي أدت بشكل مميز في بطولة رولان جروس بعد صعودها إلى النهائيات.

وعقد مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا صباح اليوم، الخميس، بمقر النادي بالجزيرة.

وشهدت بداية الجلسة الوقوف دقيقة حدادا على روح المغفور له بإذن الله أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

كما شهد الاجتماع التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق.

واعتمد المجلس توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه السابقتين، والمتضمنة تجديد تعاقد النادي مع لاعبة التنس ميار شريف التي أدت بشكل مميز في بطولة رولان جروس بعد صعودها إلى النهائيات.

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كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة.

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم، الخميس، إنه قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة، والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

وأضاف أنه تقرر التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد، الجمعة، ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء.

وأوضح: "كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدربا مساعدا، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، واللذان تم الإبقاء عليهما واستمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة".

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