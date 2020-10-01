بعد تولي موسيماني تدريب الأهلي.. حمادة صدقي: اللاعبون هم الأساس في حسم أفريقيا

علق حمادة صدقي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على اختيار إدارة الأهلي للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق صن داونز، مدربا للمارد الأحمر.

وأكد صدقي، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن إسناد المهمة إلى أي مدير فني هو حق أصيل لمجلس الإدارة، فهي من ترى الأنسب لتولي الفريق فى الظروف الحالية .

وقال إن هناك لجنة مشرفة علي الكرة داخل الأهلي، وبالتأكيد درست الأمر من جميع جوانبه، ووجدت أن موسيماني هو الاأفضل للفريق خلال الوقت الحالي.

وأوضح صدقي أن لاعبي الأهلي يعرفون جيدا طريق البطولات وهم الوحيدون القادرون على حسم بطولة أفريقيا بغض النظر عن اسم المدرب الموجود فى الأهلي.

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وعن تولي مدرب أفريقي لتدريب النادي الأهلي، قال صدقي إنه شأن خاص بمجلس الإدارة ولا يجب على أحد التدخل فيه فهم من سيحاسبون فى آخر الموسم على اختياراتهم.

وأعلن النادى الأهلى اليوم التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد، الجمعة ٢/١٠ /٢٠٢٠ ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدربا عاما ومعدا بدنيا ومحلل أداء.



كما ينضم للجهاز الكابتن سامي قمصان مدربا مساعدا، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي، واللذان تم الإبقاء عليهما، فيما يستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.