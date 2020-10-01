ساسي ومعلول على رأس قائمة منتخب تونس لمواجهتي السودان ونيجيريا

أعلن منذ الكبير المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج استعدادا لمواجهة منتخبي السودان ونيجيريا وديا.

وشهدت قائمة منتخب تونس تواجد فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك وعلي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي.

وجاءت قائمة منتخب تونس لمواجهتي السودان ونيجيريا كالتالي:

- فاروق بن مصطفى - معز بن شريفية :الترجي الرياضي التونسي - أيمن دحمان : النادي الرياضي الصفاقسي - البشير بن سعيد :الاتحاد الرياضي المنستيري - علي معلول : الأهلي المصري - أسامة الحدادي : قاسيم باشا التركي - ديلان برون :مــاتز الفرنسي - ياسين مرياح :ريزا سبور التركي - منتصر الطالبي : ريزا سبور التركي - جاسر الخميري: وايت كابس فانكوفر - عمر الرقيق : هرتا برلين الألماني - وجدي كشريدة : النجم الرياضي الساحلي Advertisements - محمد دراقر: أولمبياكوس اليوناني - إلياس السخيري: كولن الأماني - مارك اللمطي : هانوفر 96 الألماني - أحمد خليل : النادي الإفريقي - أنيس بن سليمان: بران دب الدنماركي - أيمن بن محمد : لوهافر الفرنسي - أمين بن عمر: النجم الرياضي الساحلي - الفرجاني ساسي: الزمالك المصري - إلياس الجلاصي :الاتحاد الرياضي المنستيري - يوسف المساكني : نادي الدحيل القطري - نعيم السليتي : نادي الاتفاق السعودي - وهبي الخزري : سانتيتيان الفرنسي - سيف الدين الخاوي: أولمبيك مرسيليا الفرنسي - حمزة رفيعة : يوفنتوس الايطالي - سعد بقير: نادي أبها السعودي

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