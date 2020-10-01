سيف زاهر: تعاقد الأهلي مع موسيماني ضربة معلم

أشاد سيف زاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، بقرار إدارة الأهلي، بتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

وقال سيف زاهر في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي، يعتبر ضربة معلم وقرار أكثر من رائع".

وأضاف: "عملت مع بيتسو موسيماني في الاستوديوهات التحليلية، وهو يمتلك فكرا ورؤية رائعة كما أن لديه خبرة كبيرة في القارة الأفريقية، وسيفيد الأهلي كثيرًا في هذا التوقيت".

وتابع: "فايلر كان لابد أن يرحل، حيث كانت لديه العديد من السلبيات الفنية عقب استئناف النشاط بعد التوقف بسبب فيروس كورونا".

وزاد: "فايلر أيضا رفض جميع اقتراحات إدارة الأهلي لوضع النقاط فوق الحروف بشأن تحديد مستقبله، وكان لديه إصرار على السفر إلى سويسرا في هذا التوقيت رغم أن الفريق تنتظره مباراة مهمة في البطولة الأفريقية".