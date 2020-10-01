ستاد جامعة المنيا يرفض دخول فريقي البنك الأهلي والمنيا.. صور

رفض مسؤولي ستاد جامعة المنيا دخول فريقي البنك الأهلي وفريق المنيا لملعب المباراة بسبب عدم وجود أمن وحتي الان فريق البنك الأهلي خارج أسوار ملعب المباراة التي تقام ضمن منافسات الجوله ال ٢٠ من مسابقه دوري القسم الثاني . وكان فريق البنك الاهلي تعادل مع سوهاج الجولة الماضية من منافسات القسم الثاني لمجموعة الصعيد بهدف لكل منهما بينما حقق فريق المنيا الفوز علي منافسه تليفونات بني سويف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. ويحتل فريق البنك الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد ٣٩ نقطة بينما جاء فريق المنيا في المركز السابع برصيد ٢٥ نقطة ويحتل صدارة المجموعة فريق بني سويف برصيد ٤١ نقطة ويلعب اليوم بمجموعة الصعيد كلا من بني سويف أمام التليفونات ، الالومنيوم أمام سلام قنا ،سوهاج أمام طهطا ،المنيا أمام البنك الاهلي ، بترول اسيوط أمام الفيوم ، الإعلاميين أمام ديروط

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