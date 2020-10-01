انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات دوري القسم الثاني، التي تقام اليوم الخميس ، بمجموعة الصعيد، حيث تقدم فريق الاعلاميين علي فريق ديروط بهدف دون، وتعادل فريق المنيا سلبيا مع فريق البنك الأهلي ،وتعادل إيجابيا فريق شبان قنا مع فريق الألومنيوم بهدف لكل فريق . وجاءت النتائج كالتالي: البنك الأهلي 0 -0 المنيا طهطا 0-0 سوهاج الفيوم 0-0 بترول أسيوط تليفونات بني سويف 0- 0 بنى سويف الاعلاميين 1-0 ديروط شبان قنا 1-1 الألومنيوم جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة : 1- بنى سويف 41 نقطة 2- البنك الأهلي 39 نقطة Advertisements 3- الألومنيوم 36 نقطة 4- شبان قنا 32 نقطة 5- البترول 28 نقطة 6- سوهاج 26 نقطة 7- المنيا 25 نقطة 8- التليفونات 23 نقطة 9- الإعلاميين 19 نقطة 10- الفيوم 18 نقطة 11-ديروط12 نقطة 12- طهطا 12 نقطة

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الشوط الأول بالجولة العشرين بصعيد القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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