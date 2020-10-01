الرياضة

كهربا يحتفل بنهاية الأسبوع على طريقته الخاصة

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نشر لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" صورة جديدة علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهر كهربا في الصورة بالمايو وعلق قائلا : "day off". 

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

احلي كهربا ، نجم النجوم، الاسطورة 


و كان قد تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن طريق الاعب كهربا  من تسجيل الهدف الثاني في مرمى نادي مصر.

حيث سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الحزاء، بعدما جاءت له الكرة بعد تسديدة غير متقنة من جونيور اجاي ليسكنها الفولت العالي الشباك.

يذكر ان  واجه الأهلي منافسه نادي مصر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الممتاز.

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