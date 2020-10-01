لم يأت مصر من أجل المال.. ماذا قالت صحف جنوب أفريقيا عن تدريب موسيماني لـ الأهلي

سلطت الصحف الجنوب أفريقية الضوء على تولي بيتسو موسيماني مدرب صن داونز السابق، القيادة الفنية لـ الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي اليوم، الخميس، تعيين موسيماني مدرب صن داونز السابق مديرا فنيا للمارد الأحمر، بعقد يمتد لمدة موسمين.

صحيفة " times live ":

بيتسو موسيماني لم ينضم للأهلي من أجل المال

أكدت الصحيفة الجنوب أفريقي أن موسيماني لم يتول تدريب الأهلي من أجل المال.

وقال مصدر مقرب من موسيماني للصحيفة، إنه رغم الرواتب الكبيرة التي تدفعها أندية شمال أفريقيا للمدربين، إلا أن موسيماني جاء من أجل النجاح وليس المال.

صحيفة :" kickoff"

الأهلي يؤكد تعيين بيتسو

تناولت الصحيفة خبر تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي خلفا لـ رينيه فايلر.

وأضافت الصحفة، أن فايلر بإمكانية قيادة الأهلي نحو الثلاثية التاريخية، بقيادة الفريق لتحقيق كأس مصر دوري أبطال أفريقيا بجانب لقب الدوري الذي تم حسمه بالفعل.

صحيفة " news24 "

العملاق الإفريقي الأهلي يعلن عن تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا

قالت الصحيفة الجنوب أفريقية إن الأهلي أعلن رسميا تعيين موسيماني مديرا فنيا للفريق، عن طريق صفحته الرسمية على تويتر، والتي تضم ملايين المتابعين.

ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.

اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاءت بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن داونز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.

كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.