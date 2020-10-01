سفير مصر في جنوب إفريقيا يهنئ موسيماني بتوليه تدريب الأهلي ‏

حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على تهنئة بيتسو موسيماني، بعد تعيينه مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، الذي تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه صباح اليوم.
وحرص السفير المصري على التواصل مع موسيماني وجهازه المعاون، ووداعه قبل مغادرته مطار جوهانسبرج اليوم، متوجهًا إلى القاهرة، لبدء مشواره مع الأهلي بشكل رسمي، وقدم له التهنئة على توليه مهمة قيادة الفريق كأول مدرب من جنوب إفريقيا في مصر، وأول مدرب إفريقي يتولى قيادة الأهلي عبر تاريخه.
وأكد الفاضلي أن اختيار موسيماني لقيادة الأهلي هو ترجمة عملية في المجال الرياضي لعمق العلاقة مع الأفارقة وجنوب إفريقيا على وجه التحديد، وتعزيز للعلاقات المصرية - الجنوب إفريقية على المستوى الشعبي، نظرًا لما يتمتع به الأهلي وصن داونز من شعبية كبيرة.
كما أعرب الفاضلي عن ثقته في قدرة المدرب موسيماني على أداء مهمته بنجاح، في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها مع فريق صن داونز، بعد قيادته للتتويج بدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقية، متمنيًا له التوفيق في مهمته مع الأهلي.
وهنأ موسيماني الفاضلي على اختياره سفيرًا لمصر لدى جنوب إفريقيا، وقدم الشكر على الدعم الذي قدمته السفارة المصرية في بريتوريا لسرعة إنهاء الإجراءات، كما أعرب عن سعادته باختياره مديرًا فنيًّا للأهلي، مؤكدًا أنه يدرك حجم التحديات والمسئولية الكبيرة على عاتقه بعد توليه قيادة الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر في جنوب إفريقيا يهنئ موسيماني بتوليه تدريب الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.