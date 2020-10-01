الزمالك يصرف 7 ملايين جنيه لتحفيز اللاعبين

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام الاداره بصرف 7 ملايين جنيه للاعبى الفريق قبل مواجهة المصرى البورسعيدى.

ويخوض الفريق الأبيض مواجهة المصري البورسعيدي فى الثامنة من مساء اليوم، الخميس، فى إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.

وجاء صرف إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لمستحقات اللاعبين من أجل تحفيزهم على مواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements

وحرص مرتضى منصور، على الاجتماع باللاعبين مؤخرا مؤكدا تلبية كافة مطالب الفريق من أجل التركيز الشديد فى المرحلة المقبلة والسعى نحو تحقيق لقب دورى أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم وهو بالمركز الثانى برصيد 61 نقطة من 30 مباراة تفوق في 18 وتعادل في 7 وخسر 5 وأحرز 44 هدفًا مقابل 25 في شباكه.

بينما يدخل المصرى هذا اللقاء وفى رصيده 33 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 9 وخسر 11 مرة وسجل 26 هدفًا وعليه 31 هدفًا.