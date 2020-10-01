إسلام فؤاد يقود طنطا ضد الجونه في الدوري

أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وشهد التشكيل عودة احمد الشناوي واسلام فؤاد، وجاء تشكيل طنطا ضد الجونة كالآتي:- في حراسة المرمي: محمد اشرف. Advertisements خط الدفاع: ايهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي. خط الوسط: احمد الشناوي، وليد عادل، حسين فيصل. خط الهجوم: هاني رشدي، اسلام فؤاد، احمد فهمي.

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