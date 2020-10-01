مانويل نوير أفضل حارس مرمى في أوروبا موسم 2019-2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " اليوم الخميس، عن فوز الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا لموسم 2019-2020. نوير فاز بالجائزة بعد قيادته فريق بايرن ميونخ للتتويج ببطولات الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي. وتفوق نوير على منافسيه على تلك الجائزة كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنتوني لوبيز حارس مرمى ليون. وعبر نوير عن سعادته بالجائزة مؤكدا أنها جاءت نتاج مجهود جماعي من جميع لاعبي فريقه. نوير قدم موسمًا لا ينسى قاد فيه بايرن ميونخ للفوز بـ4 ألقاب إلى الآن، منها لقبان قاريان هما دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بعد أداء مذهل اكتسح فيه البافاريون القارة الأوروبية جمعاء، وكان للأخطبوط الألماني كالعادة كلمة الفصل. وتسحب الآن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في سويسرا.

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