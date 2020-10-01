خبير لوائح: موسيماني لن يستمر فى تدريب الأهلي 6 أشهر

قال محمد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": مدرب الأهلي الجديد لن يكمل ستة شهور.
واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.
وفي عام 2018 - 2019 قاد موسيماني ضن دوانز لاكتساح الأهلي بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وفي مباراة الإياب تفوق الأهلي بهدف دون رد، لكنه ودع البطولة، بسبب عدم تعويضه نتيجة الذهاب.
وواجه الأهلي صن داونز مجددا خلال الموسم الحالي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتفوق الأهلي في مباراة الذهاب بثنائية علي معلول، ثم حسم التأهل من قلب جنوب أفريقيا بعد التعادل بهدف لكل منهما.
واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.
وفي عام 2018 - 2019 قاد موسيماني ضن دوانز لاكتساح الأهلي بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وفي مباراة الإياب تفوق الأهلي بهدف دون رد، لكنه ودع البطولة، بسبب عدم تعويضه نتيجة الذهاب.
وواجه الأهلي صن داونز مجددا خلال الموسم الحالي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتفوق الأهلي في مباراة الذهاب بثنائية علي معلول، ثم حسم التأهل من قلب جنوب أفريقيا بعد التعادل بهدف لكل منهما.
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