نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 ومواجهات من العيار الثقيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفيا قرعة دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 في العاصمة الفرنسية باريس وسط متابعة كبرى من قبل جماهير كرة القدم الأوروبية والعالمية، حيث أن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هي أقوى المنافسات العالمية في كرة القدم، لما تتمتع البطولة من شعبية كبيرة من قبل جماهير كرة القدم حول العالم، كما أن البطولة تضم أعرق وأقوى الأندية الأوروبية.

ونقلت قناة bein SPORTS الاخبارية الرياضية مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة لجماهير كرة القدم العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان فريق بايرن ميونخ الألماني قد نجح في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 بعد أن فاز على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي النسخة الماضية من البطولة الأوروبية للأندية.

دوري أبطال أوروبا 2021

وأسفرت القرعة عن عدداً من المباريات التي ينتظرها العديد من جماهير بطولة دوري أبطال أوروبا منها تواجد برشلونة في المجموعة بصحبة فريق يوفنتوس الإيطالي في مباراة ستكون بين ميسي ورونالدو في واحدة من المباريات القوية، والتي من المتوقع أن تحظى بمتابعة كبرى.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2021

وبالنسبة لمجموعة فريق ليفربول الإنجليزي والذي يحظى بمتابعة كبرى من قبل جماهير كرة القدم العربية بسبب تواجد الدولي المصري محمد صلاح وسط صفوفه، وهو أحد أهم لاعبي الفريق فقد وقع فريق ليفربول الإنجليزي بالمجموعة الرابعة بجانب أندية أياكس أمستردام الهولندي، وأتلانتا الإيطالي، وميتييلاند الدنماركي، وإليكم كافة مجموعات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021:

المجموعة الأولى:بايرن ميونخ – أتليتكو مدريد -ريدبول سالزبورج – لوكوموتيف موسكو.

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المجموعة الثانية: ريال مدريد – شاختار – إنتر ميلان – مونشنغلادباخ.

المجموعة الثالثة: بورتو – مانشتسر سيتي – أولمبياكوس – مارسيليا.

المجموعة الرابعة: ليفربول – أياكس – أتلانتا -ميتييلاند.

المجموعة الخامسة: إشبيلية – تشيلسي – كراسنودار – ستاد ريماس.

المجموعة السادسة: زينيت -بروسيا دورتموند – لاتسيو – كلوب بروج.

المجموعة السابعة: يوفنتوس – برشلونة – دينامو كييف – فيرينكفاروس.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان – مانشستر يونايتد – لايزبيج – اسطنبول باشاك شهير.