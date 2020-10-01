مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك.. اتحاد كرة اليد يعلن جدول مباريات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات الجولتين المتبقيتين من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020 والذي توقف أكثر من خمسة أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يواجه الأهلي منافسه طلائع الجيش في تمام الساعة الثانية يوم الخميس الموافق 12-11-2020 على أن يواجه الزمالك منافسه سبورتنج في نفس الموعد.

كما يلعب فريق الأولمبي أمام هليوبوليس وسموحة ضد البنك الأهلي.

وفي يوم الجمعة الموافق 13-11-2020 يلعب فريق الجيش أمام الأولمبي في تمام الساعة الرابعة مساء ويواجه فريق سبورتنج سموحة في تمام الساعة السادسة مساء.

وينتظر النادي الأهلي لقاء قوي أمام غريمه التقليدي الزمالك على صالة أكتوبر الدولية في تمام الساعة السادسة مساء.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي والذي يحتل الترتيب الثاني.